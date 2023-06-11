أكتوبر الجديدة: فتح باب التقدم لترخيص وحدات الطعام المتنقلة بمنطقة ربوة أكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في أحد المواقع بنطاق المدينة (منطقة ربوة أكتوبر)، وذلك تنفيذاً لخطط الدولة بالعمل على توفير فرص عمل للشباب، وفي ضوء القانون رقم ( 92 لسنة 2018) بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، موضحا أن الطلبات تقدم فى المركز التكنولوجي بالجهاز بعمارات المستقبل بالحي السادس، موضحاً أنه سيتم بيع كراسة الشروط والمواصفات الفنية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 11/6/2023 ولمدة شهر.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية، أنه تم اختيار أحد المواقع بمنطقة ربوة أكتوبر (ابني بيتك 6 سابقا) لتكون مقراً لعدد من وحدات الطعام والمشروبات، وتم تخطيطها لتكون منطقة خدمية وترفيهية بمظهر حضاري، وفي حالة زيادة الطلب سيتم اختيار مواقع أخرى، كما تم تشكيل لجنة مختصة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للتنمية، أن المستندات المطلوبة للتقدم على ترخيص العربة المتنقلة هي كالاتي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية ويفضل من سكان المدينة، وان يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل السن المتقدم عن 18 سنة، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور، وفي حالة تقديم الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية يشترط أن يتضمن نظامها الأساسي العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة، َوترخيص جارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية.