أعضاء قضايا الدولة الجدد يتسلمون مهام عملهم بعد حلف اليمين القانونية

كتب أحمد إسماعيل

تسلم أعضاء قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 و2018، مهام عملهم بفروع ومقار هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، عقب حلف اليمين القانونية أمام وزير العدل.

وكان قد أدى امس السبت أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 ، و2018 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة .

وكان "اليوم السابع" قد نشرالأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 224 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 207 بتعيين دفعة 2017.