أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الشرقية.. صور

أعلن الدكتور السيد الجنيدى مدير منطقة الشرقية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مشيرا إلى أن إجمالى متقدمين الشهادة الإعدادية 16 ألف 46 طالب وطالبة مقسمين 8810 للبنين بنسبة نجاح 73%، و7236 للفتيات بنسبة نجاح 83.5%.

و جاء ترتيب اوائل المحافظة كالتالى:

المركز الأول إبراهيم أنور على معهد العريس الإعدادى بمجموع 99.8%

المركز الثانى ندى احمد حامد بمجموع 99.8% معهد شنبارة الميمونه

المركز الثالث علاء مسعد محمد ابراهيم 99.7% معهد روضة الجنيدى

المركز الرابع ابرار عاطف على 99.6% معهد اكوة الاعدادي

المركز الخامس اسماء خالد صالح 99.6% معهد شنبارة الميمونه

السادس أسماء عبدالله محمد 99.6% معهد بحر البقر

المركز السابع، سحر مخلص محمد إبراهيم 99.6% معهد ام عجرم

المركز الثامن، ندى عاطف 99.6% معهد عبدة على فرح

المركز التاسع، هاجر ناجى عبدالله 99.6% معهد السلام

المركز العاشر، اسماء السيد 94.4% معهد صافور.

اما الخمس مراكز اوائل المحافظة من ذوى الهمم، هم الأول احمد ماهر محمد حنفى 97.7%، معهد شبرا النخلة

الثانى ياسمين احمد عبدالبديع99.5 معهد النمروط الإعدادي

الثالث مازن إيهاب عطية 97% معهد السادات

الرابع عمر منير عبدالهادى 92.2% معهد العاشر من رمضان

الخامس، علاء الدين عبدالله عطية 91.5% معهد العاشر من رمضان.

واما الشهادة الابتدائية، فتقدم للإمتحان 15 الف 889 طالب وطالبة وجاء ترتيب اوائل المحافظة كالتالي

الاول عمر أحمد منير، 98.2%، معهد العصايد الابتدائي

الثانى أحمد محمد عبد القادر 98.2% معهد عبدالسلام الظواهري

الثالث ريتال عبدالله 98.2% معهد كراديس الابتدائي

الرابع، عمر اسامة إبراهيم 98.6% معهد اعتدال الابتدائي

الخامس عاصم محمد على 98.6% معهد النمروط الابتدائي

السادس، رغد محمد عاطف 98.5% معهد عاكف عبدالدايم

السابع، عبدالرحمن خالد عبد المقصود 98.5%

الثامن، محمد احمد حسين 98.4% معهد اعتدال مبروك

التاسع ملك اسلام محمد 98.4% معهد مكة المكرمة

العاشر، أبرار أشرف عطية 98.3%، معهد بهنياى الابتدائي

اما الخمس مراكز اوائل المحافظة لذوى الهمم هم، الأول، الاء محمد عبدالكريم 99.6%

الثانى محمد وائل غريب96.7% معهد احمد السيد ديرب نجم

الثالث عبدالرحمن ناصر محفوظ 96.6%

الرابع صباح سالم 95.3% معهد الشهيد السيد العزازي

الخامس مريم محمد 94.2%