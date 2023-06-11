أسعار قطارات النوم للمصريين والأجانب على خطوط السكة الحديد.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار قطارات النوم على خطوط السكة الحديد، للمصريين والعرب والأجانب، من القاهرة إلى أسوان.

ـ أسعار قطارات النوم للمصريين إعتبارا من 17 / 6 / 2023:

قطار رقم 86 - 87، المفرد ب 950 جنيه، والكابينة المشترك ب 650 جنيه، والطفل ب 600 جنيها.

القطار رقم 82 - 83، و 1086 - 1087، و85 _84، التذكرة المفرد ب 1050 جنيه، والمشترك ب 700 جنيه والطفل 650 جنيه.

قطار TOP VIP تذكرة الكرسى 550 جنيه الوصلة "الأقصر / أسوان" والعكس 200 جنيه.

تذاكر قطارات النوم للعرب اعتبارا من 17/6/2023:

قطار رقم " 86- 87 / 82 - 83 / 1086 - 1087 / 85 - 84، سعد التذرة مفرد 1400 جنيه، والمشترك 950 جنيه، والطفل 850 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين من القاهرة إلى مرسى مطروح "موسمى" إعتبارا من 24 /6 /2023 :

مصريين - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه.

عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه.

أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولار.

اسعار تذاكر قطارات النوم للأجانب اعتبارا من 1 اكتوبر القادم.

قطار رقم " " 86- 87 / 82 - 83 / 1086 - 1087 / 85 - 84" تذكرة مفرد 130 دولار، مشترك 90 دولار، طفل 80 دولار.

قطار TOP VIP سعر الكرسى 45 دولار.

الوصلة "الأقصر / أسوان" والعكس 15 دولار.