أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم بالسوق المصري

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى السوق تحرك بحوالي 5 جنيهات وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 70 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و80 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 103 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 117 جنيها وسعر البيض الأحمر 103جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيها والكتكوت الساسو 10 جنيها والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.