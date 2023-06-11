أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-6-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والقاهرة للزيوت والصابون، ومصر للفنادق، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط هبوط أسهم بلتون المالية القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وليسيكو مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.23%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 382.6 ألف جنيه، 70.5 مليون جنيه، 86.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 207.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 21306 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7427 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5334 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 4795 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.45%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 41.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- بالم هيلز للتعمير بنسبة بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

- حق اكتتاب الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو-1 بسعر إغلاق 16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.526 جنيه بنسبة تراجع بلغت 28.63%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.607 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.75%.

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا بسعر إغلاق 1.716 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.13%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.605 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.435 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.