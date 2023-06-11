أبرز مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات.. طفرة بالقطاع الصحى فى مصر (إنفوجراف)

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحى، حيث كانت البداية من القانون المصرى المادة 18 لدستور 2014 والذى نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.



خصصت الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي على تطوير المستشفيات، بشكل يتناسب مع عدد السكان، ونجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية، نذكر منها على سبيل المثال: