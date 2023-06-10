30 مليار جنيه جملة الاستثمارات بالقطاعات الخدمية فى المنوفية خلال 9 سنوات

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية طفرة تنموية شاملة في شتى القطاعات الخدمية تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، وحرصت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن تبنى " رؤية مصر 2030" والتركيز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وإحداث تحولات جذرية اقتصادية، وقد بدأت بالفعل حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل وعلى نحو شامل.

حيث بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المنفذة بالمحافظة (30) مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023 و (15) مليار جنيه قيمة مشروعات جارى العمل بها، بالإضافة 3 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي 2022/2023 ، منذ تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حقيبة المحافظة حرص على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن حيث شهدت الاعوام الثلاثة الأخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاعات الخدمية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغت ( 30 مليار جنيه ) مشروعات منتهية ، فضلاً عن (15 مليار جنيه ) قيمة مشروعات جارى العمل بها لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

لافتاً أنه بلغ جملة الاستثمارات خلال العام المالي الحالي 2022/2023 (3 مليار جنيه) موزعة ما بين اعتمادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بإجمالي 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 % عن اعتمادات العام المالي السابق 2021/2022 ، واعتمادات خطط المديريات والهيئات والمؤسسات التعليمية بقيمة إجمالية 2مليار و266 مليون جنيه ، هذا بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى ذات القطاعات بمركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروع بتكلفة حوالى 17 مليار جنيه .