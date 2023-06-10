21 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات العمليات والكشف مجانا بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اليوم السبت مستشفى بئر العبد بشمال سيناء 21 طبيبا من 4 جامعات تقديم خدمات تقديم الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة.

وأعلن مستشفى بئر العبد بيانا بأسماء الأطباء من مختلف التخصصات، والذين استقبلتهم المستشفى وفق بروتوكول مستشفى بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة)، ويقدمون خدماتهم حتى 16/06/2023.

وتضم قائمة الأطباء تخصصات أنف و أذن، وقلب، وعظام، وجهاز هضمى و کبد وباطنه، وجراحة عامة، وطب المخ والأعصاب، ونساء وتوليد، وجراحة المخ والأعصاب، جراحة قلب وصدر، وجراحة أوعية دموية، وتخدير وأشعة.

الحالات الآتية .

وسبق وأعلنت مستشفى بئر العبد بشمال سيناء، أنه في إطار التعاون بين الجامعات المصرية بروتوكولات التعاون مع وزارة الصحة لخدمة أهالي سيناء، تم التعامل مع عدد كبير من حالات الحمل الخطر والعمليات الجراحية بواسطة فريق عمل .

ضم الدكتور ماهر شمس الدين أستاذ النساء والتوليد بكلية طب جامعة المنصورة والأخصائيين بالمستشفي والدكتور محمد فطين عبد الوهاب والدكتور عبده الحسينى خاطر.

والدكتور يونس أبو السباع والأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بجامعة المنصورة الدكتور كامل سليمان محمد والدكتور محمد أبو عيسى وأطباء التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض بالمستشفى.

وتم إجراء 5 عمليات جراحية نادرة وهى حالة بها أورام ليفية متعددة مع وجود بداية تغيير في الخلايا تغدد رحمى وتم عمل استئصال رحمي و المبيضين عن طريق التدخل المحدود، وحالة بها أورام ليفية متعددة وتاريخ ارتجاع الأورام مع وجود التصاقات شديدة بالحوض وتعاني من السكر والضغط العالي انيميا وتم عمل استئصال للرحم والمبيضين، حاله بها نزيف داخلي شديد لحمل خارج الرحم انيميا شديدة وانفجار بالانبوبة وتم إنقاذ الحاله، حاله تعاني من تسمم حمل شديد وقصور كلوي وتم التعامل معها وانقاذها، وحالة أخرى تعاني من قطع في جدار المهبل وعدم التحكم في البراز وتم عمل اصلاح وتجميل المهبل .