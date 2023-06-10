اليوم السابع
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يخدم جنوب والعمرانية والهرم.. كل ما تريد معرفته عن سوق السمك الحضارى بالجيزة

السبت، 10 يونيو 2023 05:00 ص
يخدم جنوب والعمرانية والهرم.. كل ما تريد معرفته عن سوق السمك الحضارى بالجيزة سوق السمك الحضارى بالمنيب
كتبت – مرام محمد

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من سويقة عشوائية تسبب الفوضى إلى سوق حضاري نموذجي مجهز بباكيات بيعية منظمة ومُصممة بأعلى المواصفات، هذا هو حال سوك السمك الحضاري بحي جنوب الجيزة بعد تطويره وفق أحدث الطرز، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لمواجهة الأسواق العشوائية وما تسببه من تدهور للنسق الحضاري وإعاقة للحركة المرورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن السوق السمك الحضاري الجديد بمحافظة الجيزة.

- يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

- يخدم السوق قطاعات كبيرة بأحياء جنوب والعمرانية والهرم، ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية.

- يقع السوق الجديد بشارع ربيع الجيزي بالمنيب في حي جنوب الجيزة.

- يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوي على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات.

- تضم كل باكية وسائل للمياه وشبكة صرف صحي ومكان للتخزين وثلاجة وموقع لعرض الأسماك بمختلف أنواعها.

- تم تجهيز السوق بوسائل للحماية المدنية والإطفاء وكاميرات للمراقبة وإضاءات.

- ملحق بالسوق مبنى خدمي مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.

- يفتح سوق السمك الحضاري بالمنيب أبوابه يوميا للمواطنين ابتداءً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً.

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (1)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

 

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (1)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

 

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (2)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

 

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (3)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

 

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (4)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

 

سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب (5)
سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب

سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب

المنيب

الجيزة

أسواق حضارية

افتتاح سوق السمك بالمنيب

محافظ الجيزة



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