وكيل تعليم الغربية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

الغربية عادل ضرة

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، واللجنة الثلاثية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم الإثنين القادم.

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على الانضباط والحزم داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب أجهزة التليفون المحمول، أو أى أجهزة الكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

كما أكد أن الطلاب أمانة في أعناقنا، يتحتم علينا مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية لهم، والاطمئنان عليهم، مشددا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على حد سواء، ومطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

يذكر أن امتاحانات الثانوية العامة سوف يؤديها من طلبة الغربية 40 ألفا و931 طالبا وطالبة، منهم 22549 طالبا بالشعبة العلمية قسم علوم، و4940 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13332 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في 116 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.