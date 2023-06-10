وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية فتيات الإسماعيلية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر فى اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2022م/2023 م.

صرح بذلك فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية وأضاف أن نتيجة الشهادة الابتدائية تقدم لها 2329 تلميذ وتلميذة نجح 1864 تلميذ وتلميذة ومن لهم حق دخول الدور الثانى 465 تلميذ وتلميذة وبلغت النسبة العامة للشهادة الابتدائية على مستوى منطقة الإسماعيلية 80%.

وأشار فضيلة الدكتور أحمد بيومى المدير العام للمنطقة أن عمليات التصحيح وعمليات المراجعة العددية والفنية والرصد فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

تمت بعناية تامة وأكد خالد أحمد الشربينى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية لهذا العام 79,02% وعدد المتقدمين مبصر للامتحان 1947 طالب وطالبة وعدد طالب واحد كفيف اجمالى 1948 طالب وطالبة نجح منهم 1525 طالب وطالب وعدد من لهم حق دخول الدور الثانى 423 طالب وطالبة.