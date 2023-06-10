وكيل أزهر كفر الشيخ يعتمد نتيجة الابتدائية والإعدادية.. احصل على النتيجة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أناب الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر فى اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2022م/2023 م.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الابتدائية، تم اعتمادها بنسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 83٪، نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪، مقدما التهنئة للناجحين، مشيراً أنه تقدم لأداء الامتحان بالشهادة الإعدادية، 7944 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 7924 طالبا وطالبة، نجح منهم 6678 طالبا وطالبة، من لهم دور ثان 1246 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 84%.

وقال شهاوي، إنه سيتم تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، خلال الأيام المقبلة، موجها التحية للطلاب وأسرهم، لتفوقهم، متمنيا مزيد من التفوق لهم في المراحل التعليمية المقبلة.