وزير الطيران يسلم أكبر الحجاج سنا تذاكر مجانية.. عمره 94 عاما

كتب محمود عبد الغني

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة تسعى بتوفير كل جهدها لتقديم كافة التسهيلات إلى جميع الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة.

وأهدى وزير الطيران المدني، خلال الاحتفالية المقامة في مطار القاهرة لوداع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، أكبر الحجاج سنا ويدعى أحمد علي علي نصر يبلغ من العمر 94 عاما من محافظة الدقهلية، حيث تم التقاط صورا تذكارية وتقديم التهنئة له. فيما تم إهداء تذكرة بخصم 50% لحاجا آخر أقل سنا.

وشهد وزير الطيران قرعة علنية خلال الاحتفالية لتقديم هدايا مجانية الحجاج المسافرين، تقدمها شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بمناسبة انطلاق الجسر الجوي للحجاج.

وشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

وأقيمت الاحتفالية داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا، يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.