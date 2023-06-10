وزيرة الصحة بالبحرين تكرم الطبيبة ريهام أحمد الجرف لحصولها على جائزة دولية

كتب بهجت أبو ضيف

كرمت وزيرة الصحة بمملكة البحرين، طبيبة لحصولها على المركز الأول، في جائزة الجاهزية للمستقبل الدولية عن دراسة أعدتها لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

وشهد مقر وزارة الصحة بمملكة البحرين، تكريم الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة بمملكة البحرين، للدكتورة، ريهام أحمد الجرف استشاري طب العائلة، ورئيس المنطقة الثانية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، لحصولها علي المركز الأول في جائزة "الجاهزية للمستقبل الدولية" والتي نظمتها القيادة العامة للشرطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستشراف مستقبل العمل الأمني، وذلك عن دراسة استشرافية أعدتها للمشاركة بالجائزة بعنوان الآفاق المستقبلية لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

وثمنت الوزيرة المشاركة المتميزة للدكتورة ريهام أحمد الجرف، والحصول علي المركز الأول دولياً، وحضر التكريم الدكتورة لولوة راشد شويطر، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمملكة والدكتورة سامية علي بهرام، رئيس الأطباء بالرعاية الصحية الأولية.