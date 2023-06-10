وزيرة التخطيط تشارك باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند

كتبت أسماء أمين

تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا متجهه إلى دولة الهند للمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى تزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وأخرى بعنوان التنمية الخضراء - نهج حياة.

جدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.