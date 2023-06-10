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وزارة التموين تصرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 ص
وزارة التموين تصرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية، كما تصرف الوزارة السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

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