وزارة الأوقاف تكشف عن إنجازاتها في العام المالي 2022 / 2023

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف عددًا من الإنجازات خلال العام المالي 2022/ 2023م ، في الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 30 يونيه 2023م من أهمها :



أولًا : تحسين الأحوال المالية للأئمة تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال العام المالي 2022 / 2023م بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023م، فضلًا عن العلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة من 1/ 4/ 2023م ؛ لتصبح على النحو التالي: كما تم تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وذلك فضلًا عن الزيادة التي تم إقرارها لهم وتطبق من 1/ 7/ 2023م، لتصبح على النحو التالي:

ثانيًا : التدريب في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية من داخل مصر وخارجها، نفذت وزارة الأوقاف (281) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (28037) إمامًا وواعظة وإداريًّا، وذلك على النحو التالي:



أ- الدورات الدولية 1. دورة كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند. 2. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م ، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان - تونس - الجزائر - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - فلسطين - غامبيا - موريتانيا - أوغندا - السنغال - بنين - النيجر - باكستان - ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

3. دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

4. دورة أئمة تنزانيا، في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م، لعدد (9) أئمة من دولة تنزانيا و (9) أئمة من جمهورية مصر العربية.

5. دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الثالثة، في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م لعدد (14) من دول (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، و (8) من جمهورية مصر العربية.



ب- الدورات الداخلية 1. تم تخريج الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وعددهم (79) إمامًا وواعظة. 2. عقد الدورة المتكاملة الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (86) إمامًا وواعظة، في الفترة من 9/ 1/ 2023م حتى 30/ 6/ 2023م.

3. عقد أربع دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (319) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

4. عقد (32) دورة لـ(441) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1312) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

5. عقد 5 دورات متقدمة لعدد (330) إمامًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية.

6. عقد دورة تنمية المهارات لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (116) معلمًا.

7. عقد (20) دورة متخصصة للأئمة والإداريين بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (1182) إمامًا.

8. عقد (49) دورة عن بُعد (أون لاين) لعدد (2037) إمامًا.

9. عقد (56) دورة في فقه الصيام للأئمة بالمديريات الإقليمية لعدد (4517) إمامًا.

10. عقد (43) دورة في التوعية السكانية وتنظيم النسل لعدد (2220) إمامًا.

11. عقد (17) دورة بالتعاون مع الجامعات المصرية لعدد (850) إمامًا.

12. عقد (18) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والطلبة الوافدين لعدد (667) إمامًا وواعظة وطالبًا وافدًا بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

13. عقد (29) دورة في فن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية لعدد (14536) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

14. عقد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج 1444هــ لعدد (20) إمامًا وواعظة.

15. عقد (6) دورات في الشئون المالية والإدارية والقانونية لعدد (564) متدربًا.

كثفت وزارة الأوقاف من الأنشطة الدعوية بالمساجد واستحدثت أنشطة جديدة لأول مرة ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد، كما أطلقت وزارة الأوقاف عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية لتنطلق الوزارة في فضاء السوشيال ميديا من خلال إطلاق العديد من الصفحات الإلكترونية الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:



ثالثًا : في مجال الدعوة 1. عقد البرنامج التثقيفي للأطفال والبرنامج الصيفي للأطفال بأكثر من (22) ألف مسجد على مستوى الجمهورية. 2. عقد ( 2433 ) درسًا للنشء بالمديريات الإقليمية.

3. عقد ( 2234 ) درسًا للسيدات بالمديريات الإقليمية.

4. عقد ( 1380 ) ملتقى فكري لأساتذة الجامعات والأئمة والواعظات خلال شهر رمضان.

5. عقد ( 1000 ) لقاء دعوي أسبوعيًّا ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف.

6. عقد (516) أسبوعًا ثقافيًّا بالمديريات الإقليمية.

7. تسيير ( 266 ) قافلة مشتركة للمناطق النائية والحدودية والمشتركة وقوافل الواعظات.

8. عقد ( 125 ) مجلسًا للإقراء.

9. عقد ( 113 ) مجلسًا للإفتاء.

10. عقد ( 108 ) سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة بقصور الثقافة.

11. عقد ( 89 ) درسًا منهجيًّا للواعظات.

12. إطلاق ( 65 ) مجلسًا لتفسير القرآن الكريم.

13. إطلاق ( 39 ) مجلسًا حديثيًّا في الأربعين النووية حفظًا وفهمًا.

14. عقد ( 46 ) ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي.

15. عقد ( 31 ) ندوة للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

16. عقد ( 27 ) ملتقى الأجيال بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

17. عقد ( 20 ) ندوة للصحة النفسية.

18. عقد ( 5 ) ندوات تثقيفية على هامش معرض فيصل للكتاب.

19. اعتماد ( 2645 ) خطيبًا بنظام المكافأة على بند التحسين.

20. اعتماد ( 289 ) خطيبًا لإقامة الشعائر.

21. اعتماد ( 91 ) واعظة.

22. افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

23. إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.

24. إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.



رابعًا : في مجال الدعوة الإلكترونية اقتحمت وزارة الأوقاف عالم الفضاء الإلكتروني بقوة من خلال (35) صفحة وموقعًا وقناة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني ، فضلًا عن مواقع وصفحات المديريات والإدارات التي نشطت نشاطًا كبيرًا، وذلك على النحو التالي:

أ : الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

1. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية :

https://www.facebook.com/AwkafOnline

2. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف :

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa

3. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية :

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg

4. صفحة وعي

https://www.facebook.com/waa33y

5. الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية

https://www.facebook.com/awkafacademy

6. الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية

https://www.facebook.com/hayatelawqaf/

7. الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة

https://www.facebook.com/AlDoahHospital

8. صفحة مجلة الفردوس

https://www.facebook.com/2019mag

9. صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

https://www.facebook.com/Watania.awka

10. صفحة محبي العالم الجليل أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.facebook.com/mokhtargomaalovers

11. صفحة الإعجاز الرباني في الكون

https://www.facebook.com/e3jazk

12. صفحة أطفالنا

https://www.facebook.com/atfalna2030

13. صفحة عشاق اللغة العربية

https://www.facebook.com/108162944813143

14. صفحة لغة الإشارة

https://www.facebook.com/Sign.language.awkaf

15. صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف

https://www.facebook.com/Islamic.Culture.Centers

16. صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف

https://www.facebook.com/Portfolio.Preparation.Centers.MinistryOfAwkaf

17. صفحة "موفدو الأوقاف المصرية"

https://www.facebook.com/MissionariesoftheEgyptianEndowments

18. صفحة "إعلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092196820709&mibextid=ZbWKwL

19. صفحة أصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "أبناؤنا الوافدون"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092715606687&mibextid=ZbWKwL

20. صفحة "المراكز الإسلامية بالخارج"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092617157907&mibextid=ZbWKwL

ب : المواقع التابعة لوزارة الأوقاف

21. الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أوقاف أونلاين

https://ar.awkafonline.com

22. الموقع الرسمي لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة

https://www.almokhtarone.com

23. الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

http://islamic-council.net/

24. الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية

http://power-drilling.com/demo

25. الموقع الرسمي لأكاديمية الأوقاف الدولية

http://awkafacademy.com

26. الموقع الرسمي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

http://el-mahmoudia.com

جـ : القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على يوتيوب

27. قناة منبر التجديد

https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ

28. قناة وزير الأوقاف (Dr.MokhtarGomaa)

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

29. قناة وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة

https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw

د : الصفحات الرسمية على تويتر / انستجرام

30. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تويتر

https://twitter.com/AwkafOnline

31. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف تويتر

https://twitter.com/drmokhtargomaa?s=08

32. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف انستجرام

https://www.instagram.com/drmokhtargomaa/

33. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف تيك توك

https://www.tiktok.com/@dr.mokhtargomaa?_t=8cwgeBtetQE&_r=1

هــ : القنوات الصوتية

34. ساوند كلاود

https://soundcloud.com/awkafonline

35. تليجرام

https://t.me/awlaf

و : صفحات المديريات الأكثر نشاطًا

36. مديرية أوقاف الشرقية

https://www.facebook.com/2021AwKafalSharqia/

37. مديرية أوقاف البحيرة

https://www.facebook.com/awkaf.elbehira/

38. مديرية أوقاف دمياط

https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-886909561424431/

39. مديرية أوقاف أسوان

https://www.facebook.com/awkaf.aswan/

40. مديرية أوقاف القليوبية

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064673555896

ز : صفحات الإدارات الأكثر نشاطًا

41. إدارة أوقاف الشروق بالقاهرة

https://www.facebook.com/awkafAlshoroukandBadr?mibextid=LQQJ4d

42. إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي بالإسكندرية

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090087352281&mibextid=ZbWKwL

43. إدارة أوقاف شطورة بسوهاج

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092007128799&mibextid=ZbWKwL

44. إدارة أوقاف العدوة بالمنيا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091767113088&is_tour_completed=true

45. إدارة أوقاف إيتاي البارود ثان بالبحيرة

https://www.facebook.com/etaythan

1. إطلاق عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.

2. الإعداد لأول مؤتمر حول الفضاء الإلكتروني في مجال الدعوة بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م ، ويتناول المحاور التالية :

- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

- الفتوى الإلكترونية.

- التحفيظ والتدريس عن بعد.

- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

3. إطلاق (40) حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع ( 1079 ) دارسًا ، منها ( 3 ) حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية ؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارسًا من مختلف دول العالم.

4. نشر برنامج : لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

5. نشر برنامج : من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

6. نشر برنامج : قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

7. ترجمة ونشر خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

8. تسجيل ونشر الختمة المرتلة للقرآن الكريم كاملًا ورفعها على قنوات وزارة الأوقاف.

9. عقد (32) دورة لـ(441) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1312) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

10. عقد (49) دورة عن بُعد (أون لاين) لعدد (2037) إمامًا.

11. حقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورًا في المحتوى الذي تقدمه خلال العام المالي 2022 / 2023م انعكس إيجابًا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (32420627) زائرًا، بزيادة (1,653,254) زائرًا عن العام الماضي.

12. بلغ عدد المشتركين بقناة منبر التجديد (18200) مشترك ، بزيادة (1000) مشترك خلال عام 2022 / 2023م ، وتم نشر (440) فيديو دعوي عليها خلال العام المالي 2022 / 2023م.

خامسًا : في مجال خدمة القرآن الكريم

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن الكريم وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022 / 2023م ، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها:

1. لأول مرة انعقاد الختمة المرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في أقل من (36) ساعة بمشاركة نحو ( 40 ) قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية.

2. إطلاق ( 2659 ) مقرأة جديدة للأئمة.

3. إطلاق (1752) مقرأة جديدة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي (2638) مقرأة للجمهور.

4. إطلاق عدد (100) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد مكاتب التحفيظ إلى ( 3369 ) مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم.

5. إطلاق (40) حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع ( 1079 ) دارسًا.

6. إطلاق برنامج تلاوات لعدد ( 29 ) قارئًا من أعضاء المقارئ وقراء السورة .

7. افتتاح ( 14 ) مركزًا لتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات تمنح إجازات التلاوة بأسماء كبار القراء.

8. إطلاق يوم 20 مايو يومًا للإقراء والقراء.

سادسًا : الإيفاد الدائم وخلال شهر رمضان 1444هــ

تلقى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العديد من الإشادات الدولية التي تعبر عن الشكر والتقدير للقيادة المصرية الحكيمة ولوزارة الأوقاف على الجهود العظيمة في إيفاد الأئمة والقراء المتميزين وأدائهم شديد التميز إيفادًا دائمًا أو خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ / 2023م ، والذين كانوا على مستوى عالٍ وقدموا نماذج مشرفة للداعية الوسطي المعتدل بمختلف دول العالم لنشر الفكر الوسطي المستنير ، مما كان له أكبر الأثر لدى المسلمين من مختلف الجنسيات المسلمة.

كما تضمنت الإشادات الدولية الشكر والتقدير للموفدين من الأئمة والقراء لأدائهم المتميز والتزامهم بعملهم على أكمل وجه وأتمه ، مؤكدة أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا على مستوى جميع الأوساط التي عملوا بها، بعيدًا عن كل ألوان التطرف والتشدد والغلو، من خلال إلقاء الدروس الدينية التي ركزت على فضائل الأعمال، والأخلاق الكريمة، والقيم الإنسانية السامية.

وقد تم إيفاد (145) إمامًا وقارئًا إيفادًا دائمًا وخلال شهر رمضان لعام 1444هـ:

- تم إيفاد (62) إمامًا إيفادًا دائمًا على مستوى قارات العالم على النحو التالي :

قارة أفريقيا : ( 12 موفدًا بدولة تنزانيا ، 4 موفدين بدولة السنغال ، 3 موفدين بدولة أوغندا ، 3 موفدين بدولة موزمبيق ، 2 موفد بدولة الكاميرون ، 2 موفد بدولة كينيا ).

قارة أوروبا : ( 1 بدولة ألمانيا ، 1 بدولة إسبانيا ).

قارتا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية : ( 12 موفدًا بدولة البرازيل ، 6 موفد بدولة فنزويلا ، 3 موفد بدولة كولومبيا ، 2 موفد بدولة الأرجنتين ، 2 موفد الولايات المتحدة ، 1 موفد بدولة أوروجواي ).

قارة آسيا : ( 6 ) موفدين بدولة كازاخستان.

قارة أستراليا : ( 2 ) موفد بأستراليا.

- إيفاد (85) إمامًا وقارئًا خلال شهر رمضان إلى (23) دولة، على النحو التالي :

ألمانيا : 17 ، كندا : 11، الولايات المتحدة الأمريكية : 10، البرازيل : 9 ، أيرلندا : 4 ، أستراليا : 4 ، بريطانيا : 3 ، إيطاليا : 3 ، الكنغو : 3 ، فرنسا : 2 ، سويسرا : 2 ، النمسا : 1، سلوفينيا : 1، بلجيكا : 1 ، النرويج : 1 ، فنزويلا : 3 بوليفيا : 2 ، كولومبيا : 1 ، الأرجنتين : 1 ، المالديف : 2 ، الهند : 2 ، اليابان : 1 ، سنغافورة : 1 .

سابعًا : في مجال المسابقات الدعوية والتثقيفية والقرآنية

اتخذت وزارة الأوقاف من إطلاق المسابقات المتعددة منطلقًا للتثقيف والتأهيل على مستويات مختلفة سواء للأئمة والواعظات أم لعامة المشاركين ، سواء من خلال المسابقات النوعية كمسابقات الإيفاد الدائم ، والإيفاد الدائم لغات ، والقراءة الحرة ، والقراءة الصيفية ، والمسابقات البحثية ، ومسابقة المرافقين لبعثة الحج وغيرها ، وتاج هذه المسابقات المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، فضلًا عن مسابقة الخطيب المثالي ، والمحفظ المثالي ، والمسابقات المشتركة مع وزارة التربية والتعليم ، والمحافظات ، مما يعد حافزًا كبيرًا وبخاصة للنشء والشباب على القراءة والتحصيل ، ويعد أيضًا وسيلة لرفع كفاءة ومهارات الأئمة والواعظات، ومن ذلك:

1. تم عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في القترة من 4-8 فبراير 2023 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة ( 99 ) متسابقًا من ( 56 ) دولة ، وانتهت بفوز ( 2 ) متسابقين في الفرع الأول ، و (3) متسابقين في الفرع الثاني ، و (1) متسابق في الفرع الثالث ، و(1) متسابق في الفرع الرابع، و (3) متسابقين في الفرع الخامس، و (1) متسابق في الفرع السادس، و (1) متسابق في الفرع السابع، و (1) متسابق في الفرع الثامن، بجوائز قدرها ( 2 ) مليون وخمسين ألف جنيه.

2. تم عقد المسابقة المحلية للقرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 181 ) متسابقًا بجوائز قدرها ( 365 ) ألف جنيه.

3. تم عقد مسابقة "جزء عم" حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، وأسفرت النتيجة عن نجاح (100) متسابق بجوائز قدرها ( 125 ) ألف جنيه.

4. تم عقد المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 68 ) متسابقًا، بجوائز قدرها ( 100 ) ألف جنيه.

5. تم عقد أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات: (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات خلال شهر رمضان 1444هـ، بجوائز قدرها (400) ألف جنيه.

6. تم عقد مسابقة (اكتشاف) للنوابغ وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 14 ) متسابقًا بجوائز قدرها ( 31 ) ألف جنيه.

7. تم عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن فوز (6) متسابقين وثلاثة عمداء بجوائز قدرها (9) آلاف جنيه.

8. مسابقة القراءة الصيفية : تم الإعلان عن المسابقة في شهر أغسطس لعام 2022م ، وأسفرت النتيجة عن حصول ثلاثة متسابقين على المراكز الأولى بجوائز مالية قدرها (45000 جنيه) ، وست جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة منها ( 5000 جنيه) ، وست جوائز تقديرية قيمة كل جائزة منها ( 3000 جنيه).

9. مسابقة أفضل مائة إمام وواعظة في البرنامج الصيفي: تم الإعلان عن المسابقة في شهر أغسطس عام 2022م ، وأسفرت النتيجة عن صرف مكافأة استثنائية قدرها ( 1000 جنيه) ، وشهادة تقدير لكل فائز.

10. مسابقة تعلمت من المسجد : تم الإعلان عن المسابقة في شهر أغسطس لعام 2022م ، وأسفرت النتيجة عن فوز (22) فائزًا بجوائز مالية قيمة كل جائزة (500 جنيه) + شهادة تقدير ، وفوز (18) إمامًا وواعظة بجوائز مالية قيمة كل جائزة (1000 جنيه) + شهادة تقدير.

11. مسابقة القراءة الحرة : تم الإعلان عن المسابقة في شهر يناير 2023م ، وأسفرت النتيجة عن منح الفائزين وعددهم (32) فائزًا جوائز مالية قدرها ( 105) ألف جنيه.

12. المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم في شهر مايو 2023م ، تم الإعلان عن المسابقة الثقافية المشتركة الرابعة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم الفني للعام الدراسي 2022 / 2023م ، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها ( 134769) متسابقًا ، في حين بلغ عدد الفائزين بها (70) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها ( 89500) جنيه.

13. مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية الكبرى تم الإعلان عن المسابقة خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وبلغ عدد المشاركين بها (150) متسابقًا، وأسفرت النتيجة عن فوز أحد عشر متسابقًا بجوائز مالية بقيمة (25) ألف جنيه.

14. إطلاق 11 مسابقة تثقيفية متنوعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في إذاعة القرآن الكريم ، بلغ عدد المشاركين بها أكثر من 33 ألف متسابق فاز بجوائز مالية (700) متسابق بقيمة إجمالية بلغت (525) ألف جنيه.

15. تم عقد مسابقة القرآن الكريم الثالثة في الفترة من 1 إلى 21 أغسطس 2022م للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأسفرت عن فوز ( 7 ) طلاب بمبالغ مالية، و13 طالبًا بمكتبات علمية ، وتم ترشيح 11 فائزًا منهم للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

16. تم عقد المسابقة الأولى للمواهب للطلاب الوافدين يناير 2023م وحصل عدد (4) طلاب وافدين على مكافآت مالية، وحصل (11) طالبًا على مكتبات علمية قيمة.

17. إطلاق العديد من المسابقات القرآنية والثقافية بالمديريات بالمشاركة مع المحافظات بتكلفة تزيد على مليون جنيه.

ثامنًا : في مجال التأليف والترجمة والنشر

في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في التأليف والترجمة والنشر ، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة ، تم تأليف وترجمة ونشر (45) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال العام المالي الحالي ؛ ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (433) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي :

• تم تأليف ( 15 ) كتابًا جديدًا هي : (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2 - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - العملات الافتراضية المشفرة - الاجتهاد ضرورة العصر - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم الحديث - موسوعة الخطب العصرية جــ11 - موسوعة الفقه الإسلامي جــ49)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (120) كتابًا.

• تم ترجمة كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (141) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 6 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها ( 58 ) كتابًا ، كما تم ترجمة ( 12 ) إصدارات ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها ( 73 ) كتابًا ، كما تم إصدار ( 3 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى ( 24 ) إصدارًا، كما تم إصدار ( 8 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (17) كتابًا.

تاسعًا : في مجال عمارة المساجد وصيانتها وتطويرها

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام (1200) مسجد، منها (969) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(231) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وتم فرش (2632) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (760591) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (159,724,110) جنيه، فضلًا عن مائة ألف متر من السجاد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وبلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي (10387) مسجدًا؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات وستمائة مليون جنيه.

عاشرًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

في إطار توجيهات سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية ، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف تم صرف أكثر من (411) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع خلال العام المالي 2022 / 2023م على النحو التالي:

1. تم صرف (104,504,586) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، منها:

• تم صرف 40 مليون جنيه لصالح مبادرة دكان الفرحة.

• تم صرف 22,402,373 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

• تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

2. تم صرف (18,713,909) جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3. (181,428,355) حصيلة صكوك الأوقاف، وتم ترجمتها إلى (1257) طنًّا من لحوم الأوقاف؛ تم توزيعها على (1257) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

4. توزيع مليون ونصف المليون شنطة مواد غذائية ، على مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، بتكلفة بلغت (112,500,000) جنيه بالمناصفة بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي.

حادي عشر : جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

1. إطلاق "إجازة الأربعين النووية حفظًا وفهمًا" على يد أ.د/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، في ثماني جلسات في شهرين بواقع جلسة أسبوعيًّا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. تم عقد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)"، في القاهرة في الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022م، وإطلاق وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد.

3. تمت المشاركة في معرض القاهرة الدولي رقم (54) للكتاب ، وإقامة 9 معارض منها : معرض كلية اللغة العربية، ومعرض كلية الدراسات الإسلامية، ومعرض المكتبة المركزية لجامعة الأزهر، ومعرض جامعة المنصورة، ومعرض أكاديمية ناصر، ومعرض المجلس الاعلى للشئون الإسلامية على هامش الملتقى الفكري بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (1710690) جنيهًا.

4. تم عقد مسابقة القرآن الكريم الثالثة في الفترة من 1 إلى 21 أغسطس 2022م وأسفرت عن فوز ( 7 ) طلاب بمبالغ مالية ، و13 طالبًا بمكتبات علمية ، وتم ترشيح 11 فائزًا منهم للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

5. تم عقد المسابقة الأولى للمواهب للطلاب الوافدين يناير 2023م وحصل عدد (4) طلاب وافدين على مكافآت مالية، وحصل (11) طالبًا على مكتبات علمية قيمة.

6. إهداء عدد (14) مكتبة متكاملة إلى دول: (الكونغو الديمقراطية - فنزويلا - ألمانيا - إندونيسيا - تنزانيا - موريتانيا - البرازيل - أورجواي - الإمارات - تشاد - كولومبيا - صربيا) بإجمالي (13578) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى إهداء (760) كتابًا من موسوعة الثقافة الإسلامية إلى (13) دولة هي: (السعودية - إندونيسيا - البحرين - عمان - الجزائر - باكستان - تنزانيا - الأردن - الكويت - المغرب - موريتانيا - ماليزيا - قطر)، ليصل إجمالي عدد الكتب إلى (14338) كتابًا علميًّا.

7. إهداء عدد (9829) كتابًا للجامعات والكليات داخل جمهورية مصر العربية.

8. (350) منحة دراسية بإجمالي (5,174,400) جنيه، للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

9. عقد (8) مجالس للفقه ، و(14) مجلسًا للحديث ، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ثاني عشر : جهود مستشفى الدعاة

1. في إطار تنفيذ مبادرة السيد/ رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار ( 556 ) حالة.

2. تحديث وتطوير الأجهزة الطبية بالمستشفى.

3. خدمة طبية متميزة بأسعار لا تنافس.

ثالث عشر : هيئة الأوقاف المصرية

- لأول مرة في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية ؛ الهيئة في طريقها لتحقيق إنجاز غير مسبوق بتجاوز 2 مليار ومائتي مليون جنيه صافي أرباح وإيرادات في عام واحد هذا العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيه 2023م بإذن الله تعالى.