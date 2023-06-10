وحدة السكان بالسويس تنظم قافلة شاملة بجمعية العوامر قبلي بحي الأربعين.. صور

السويس - السيد فلاح

نظمت وحدة السكان بمحافظة السويس ، برئاسة الدكتورة سمر مجدى، القافلة السكانية الشاملة ( طبية - محو أمية - ندوات تثقيفية) بجمعية العوامر قبلى برئاسة المهندس محمود عبود بنطاق حى الأربعين تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف خالد سعداوى السكرتير العام، بحضورومتابعة اللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين وجهاد أحمد نائب رئيس الحى، وبمشاركة جمعية نقاء للتنمية الشاملة برئاسة محمد سعد وجمعية المنظومة البحرية برئاسة الربان السيد الشاذلى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتورة أمل رشدى، مدير مديرية الصحة وحضور الدكتور أحمد نوح، مدير مستشفى السويس العام والدكتور وليد عبد المولى، اخصائى الأطفال، كذلك بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار برئاسة السيدة رفاعى وماجدة عشماوي، مدير عام مركز النيل للإعلام.

تناولت القافلة الكشف الطبى علي المواطنين في تخصصات الباطنة والأطفال وتم عمل تحويلات علاج طبيعى وأشعة لعدد من المواطنين.

كما تم اثناءالقافلة عقد إختبارات فورية لمحو الأمية، وتم تنظيم ندوة توعية للمواطنين حول الإستراتيجية القومية للسكان ومحاورها ودور وحدة السكان فى تحسين الخصائص السكانية ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها مع التنوية عن مبادرات وإنجازات الوحدة بالمحافظة ، مع التأكيد على دور المجتمع المدنى فى خدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وذلك بحضور مديحة حسن منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، الدكتورة وردة عبد المولى مسئول المعلومات بوحدة السكان، رمضان أبو الحسن رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات، حسن إبراهيم عضو الإتحاد الإقليمى، مجدى سكران رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الأنبياء، المهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل والحدائق.