اليوم السابع
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السبت، 10 يونيو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
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هبوط أرضى مفاجئ على عداية نفقية وخط مياه بمدخل قرية باروط ببني سويف

السبت، 10 يونيو 2023 02:49 م
هبوط أرضى مفاجئ على عداية نفقية وخط مياه بمدخل قرية باروط ببني سويف هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات والخطوات اللازمة، بشأن حدوث هبوط أرضى محدود أمام مدخل قرية باروط على الطريق الزراعي، وذلك للوقوف على أسباب الهبوط المفاجئ والاتفاق على تنفيذ الحلول الواجبة في هذا الشأن. 

وانتقل السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع الهبوط المفاجئ الكائن على عداية نفقية وخط مياه رئيسي مار بالطريق بمدخل القرية، حيث تم معاينة الوضع على الطبيعة، وفي حضور المختصين من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمرور.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تواصله مع المحافظ ومتابعة المستمرة  للإجراءات المنفذة ، حيث تم عمل حواجز بموقع الهبوط" كإجراء احترازي"  لتأمين الحركة المرورية بمحيط الجزء الهابط، واستدعاء المختصين من شركة المياه والوحدة المحلية والمرور، لدراسة الوضع على أرض الواقع والاتفاق على تنفيذ الإجراءات الحلول المناسبة فنياً ،مع التأكيد على قيام المرور بالإشراف والمتابعة على تيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال

رافق السكرتير العام المساعد: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤلو إدارة الأزمات والمرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي  ورئيس قرية باروط.

هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (1)
هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (1)

 

هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (2)
هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (2)

 

هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (3)
هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (3)

 

هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (4)
هبوط أرضى مفاجئ ببني سويف (4)

 

 


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