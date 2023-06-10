اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 03:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نواب في الكونجرس الأمريكي يعتزمون تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

السبت، 10 يونيو 2023 03:00 ص
نواب في الكونجرس الأمريكي يعتزمون تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون لوضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاء في وثيقة نشرت يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لأحد المبادرين بإعداد الوثيقة، وهو الديمقراطي تيد لي من كاليفورنيا. يجري العمل "لعزل روسيا بشكل أكبر" والتسبب بحدوث تبعات اقتصادية إضافية لعمليتها العسكرية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.

ينص مشروع القانون على أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواصل حكومة الاتحاد الروسي تسهيل أعمال الإرهاب الدولي ضد المعارضين السياسيين والدول الفردية".

الوثيقة وقعها كل من: ستيف كوهين (ديمقراطي من تينيسي) وجو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) وجاريد جولدن (ديميني مين) وكين باك (جمهوري من كولورادو).

وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق من أن تنفيذ مبادرة واشنطن بالاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب سيؤدي إلى ردود قاسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن إذا صنفت روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، فيمكن حينها نسيان العلاقات بين الدول.


الكونجرس

امريكا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

موسكو

كييف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة