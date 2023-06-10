نشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ينشر "اليوم السابع" أسماء أوئل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد اعتمادها بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وكانت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الثانى (2022-2023) بالمحافظة بنسبة نجاح 71%.

وحصل 13 طالبا وطالبة على المراكز الأولى وهم:

الأول -خديجة محمد أحمد عبد اللطيف- المجموع 99.2%

الثاني -محمد ربيع قطب الشحات -مجموع 99.1%

الثالث - سعاد احمد طلعت حسين -مجموع 99%

الرابع - اروي محمد مصطفي خليفة -مجموع 98.9%

الخامس-سلمي أحمد عبد الله عبد المقصود -مجموع 98.8%

الخامس مكرر -فاطمة الزهراء الباز محمد- مجموع 98.8%

السابع -خالد عمرو خالد عمر -مجموع 98.6%

الثامن -شروق محمد امين محمد -مجموع 98.5%

التاسع -عبيد عادل ابراهيم عبد العزيز -مجموع98.4%

التاسع مكرر -اسراء محمد السيد محمود -مجموع 98.4%

الاول كفيف -زينيب محمد عبد المنعم محمود -مجموع 96.67%

الثاني مكفوفين -عمر ياسر علي عبد الهادي -مجموع 96%

الثالث مكفوفين -إيمان خالد المحمدي -مجموع 89.7%

وتقدمت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وجميع العاملين بها بخالص التهنئة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالنجاح والتفوق بالشهادة الإعدادية ومراحل النقل المختلفة للعام الدراسى 2022/2023م.



المعاهد الأزهرية في الاسكندرية