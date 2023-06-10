مصرع مواطن فى العقد الخامس أسفل عجلات أحد القطارات بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مواطن فى العقد الخامس من العمر مصرعه أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع مواطن يدعى "محمود حسان" 52 سنة أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد، من أحد المعابر الغير شرعية أسفل كوبرى المطار بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة كل من "مصطفى صلاح" 32 سنة، وخالد عبد الحليم" 31 سنة، و"محمود النوبي" 26 سنة، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.