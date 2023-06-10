مصرع طفل رضيع غرقا سقط بمصرف أمام منزله بالمراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل رضيع يبلغ من العمر عامين مصرعه غرقا بمصرف أمام منزله بدائرة مركز شرطة المراغة وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى بالمراغة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل رضيع داخل مصرف مار أمام منزله عقب لهوه على حافته تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة المراغة بغرق طفل بمصرف وبالانتقال تم إنتشال الجثة".

تبين غرق الطفل نواف ح ج م عامين ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي من والدته نجوي خ ا ع 23 سنة ربة منزل وبسؤال جده لوالده جمال م ع ع 60 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو المذكور علي حافة مصرف مياه مجاور لمنزله انزلقت قدماه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.