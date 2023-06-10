مصرع جزار متأثرا بإصابته فى حادث تصادم أمام أحد مجازر إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقي جزار مصرعه فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، خلال التوجه لأحد مجازر إسنا لذبح عجول يملكها وطرحها فى الأسواق، حيث إنه لدى تواجده فى طابور للسيارات لدخول المجزر تعرض لحادث فى سيارته والتى عادت للخلف عليه خلال الإنتظار، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إخطاراً من مجزر مدينة إسنا العمومى يفيد بإصابة أحد الجزارين ويدعى "محمد.م" فى حادث سيارة حيث عادت عليه السيارة بالخطأ والتى تحمل عجول كان يريد ذبحها بالمجزر، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما لقى مواطن فى العقد الخامس من العمر مصرعه أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع مواطن يدعى "محمود حسان" 52 سنة أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد، من أحد المعابر غير الشرعية أسفل كوبرى المطار بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها قبل التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.