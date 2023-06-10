محافظ كفر الشيخ: توريد 249 ألفا و212 طنا و561 كيلو قمح بنسبة 89.5 %

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، زيادة كميات الأقماح الموردة من المزارعين، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت زراعتها هذا العام بالقمح بلغت 215 ألف فدان.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة ما تم توريده بلغ 249 ألفا و212 طنا و 561 كيلو قمح، بنسبة توريد 89.5 %.

وأشار إلى توريد 193 ألفا و301 طن و620 كيلو داخل إلى 22 موقعا في المحافظة، وبلغ المنقول خارج المحافظة، 45 ألفا و 493 طنا و 795 كيلو، وبلغ ما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طنا، بإجمالي 249 ألفا و212 طنا و 561 كيلو قمح محلي.

وأوضح المحافظ، الانتهاء من حصاد جميع زراعات القمح علي مستوي المحافظة هذا العام والبالغ مساحتها 215 ألف فدان بمراكز المحافظة المختلفة وتم الانتهاء من تجهيز الأرض وزراعتها بمحصول الأرز.