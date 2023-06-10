محافظة البحر الأحمر: عودة فتح الشواطئ تدريجيا غدًا عدا منطقة الشيرتون القديم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، عن عودة الشواطئ بعد اغلاقها، وأكدت فى بيان لها أن بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بإغلاق الشواطئ فى الفترة من 9/ 6 / الي 11/ 6 /2023 من منطقة الجونة وحتي خليج ابوسومة، بناء علي المتابعات الميدانية التي تمت خلال اليومين من 9 الي 10 وعدم تسجيل أي ملاحظات لأي مشاهدات غير طبيعية علي ممارسة الانشطة البحرية خاصة الشواطيء في نطاق الجونة شمالا وخليج سهل حشيش ومكادي جنوبا

وأكدت المحافظة فى بيانها على عودة النشاط تدريجيا بداية من 11 / 6 وذلك لجميع المناطق شمالا وجنوبا عدا منطقة شعاب الشيراتون " منطقة الشيراتون القديمة وحتي منطقة سندباد " على أن يتم الالتزام باستمرار القرار بها وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع وبالتأكيد علي اتباع معاير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق .

كما أكدت على التاكيد مع كافة مستخدمي الشواطيء بضرورة تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الامنة وممارسة الانشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط سواء غوص او سنوركلينج والالتزام بوقف الصيد طبقا لقرارات المحافظ في ذات الشان رقم 339 لسنة 2023.