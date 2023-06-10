محافظة أسوان تنفذ حملات إزالة تعديات ضمن الموجة الـ21.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بأسوان، بالتعاون مع الجهات الأخرى تكثيف جهودها بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، المتعلقة بإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وتشمل جهود الأجهزة التنفيذية أيضاً، رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والصيانة والإصلاح لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهود التي يتم تنفيذها لخلق الأجواء المناسبة أمام المواطنين، وكذا تلبية مطالبهم وفقاً للالتحام المباشر معها بالتواجد الميدانى لمسئولى المحليات بالشارع بشكل يومى.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد لمبان طريق الجبانة على مساحة 120 م2، وفى السياق نظمت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة عادل شرشر، حملة استهدفت إزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1038 م2 ، عبارة عن تعديات على أملاك الدولة ، وهى أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.