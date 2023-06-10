ما شعور المصابين خلال النوبة القلبية الصامتة؟.. علامات تحذير يجب الانتباه إليها

إيناس البنا

قد لا تكون النوبة القلبية واضحة دائمًا، فيمكن أن تكون صامتة وبالتالي يجب على المرء أن يكون على دراية بالحالة، هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع.

فكرة النوبة القلبية مخيفة دائمًا، شخص يمسك بصدره ويتعرق بغزارة، ويكاد يكون فاقدًا للوعي ، هذه هي الصورة التي نتلقاها عندما نفكر في حدث قلبي، في حين أن هذه هي العلامات الكلاسيكية للنوبة القلبية، هل تعلم أن النوبات القلبية يمكن أن تكون صامتة أيضًا؟

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" النوبة القلبية الصامتة أو النوبة القلبية غير المعترف بها تشبه النوبات القلبية العادية، مضيفًا أن الاختلاف الوحيد هو أنه في حالة النوبات القلبية الصامتة، لا توجد سوى أعراض خفيفة أو معدومة، والتي تُنسب عادةً إلى بعض الأعراض الأخرى، مشاكل مثل عسر الهضم أو الأنفلونزا.

وأشار الطبيب إلى أنه "بسبب هذا السبب، تظل الحالة غير مكتشفة ويظل تدفق الدم إلى عضلة القلب منخفضًا لفترة أطول ما يتسبب في مزيد من الضرر للعضلات والمزيد من المضاعفات"، مشددًا على الحاجة إلى توخي الحذر ومتابعة المراقبة عن كثب، الأعراض من أجل تعزيز التشخيص في الوقت المناسب.

يُعتقد أن حدوث النوبات القلبية الصامتة يصل إلى 50-80٪ في عموم السكان. في النوبة القلبية يكون هناك نقص في إمداد عضلة القلب بالأكسجين بسبب تكوين بعض الجلطات في الأوعية الدموية. وهذا يؤدي إلى تلف عضلة القلب مما يؤدي إلى قصور القلب وعدم استقرار نظم القلب ".

أيضا يُعتقد أن حدوث النوبات القلبية الصامتة يصل إلى 50-80٪ في عموم السكان. في النوبة القلبية يكون هناك نقص في إمداد عضلة القلب بالأكسجين بسبب تكوين بعض الجلطات في الأوعية الدموية. وهذا يؤدي إلى تلف عضلة القلب مما يؤدي إلى قصور القلب وعدم استقرار نظم القلب ".

لا تتجاهل العلامات المرئية لا ينبغي تجاهلها. وتشمل هذه:

ألم أو انزعاج في الصدر

ضيق في التنفس

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع أو الكتف

غثيان

خفة الرأس

التعب

في حالات النوبات القلبية الصامتة ، قد لا تكون الأعراض الكلاسيكية موجودة وعادة ما يتم تشخيص المرضى بالمصادفة أثناء الفحوصات الصحية الروتينية أو خلال نتائج Electrocardio Gram (ECG). لذلك ، يجب أن يكون الشخص على دراية بالأعراض غير النمطية المرتبطة بالنوبات القلبية الصامتة ، مثل ضيق التنفس غير المبرر ، والتعرق ، وعسر الهضم ، والتعب ، والدوخة ، وآلام الفكين والظهر والذراعين. وأضاف الطبيب أن هذه الأعراض أكثر شيوعًا لدى مرضى السكر والنساء وكبار السن.

عوامل الخطر التي يجب ملاحظتها

يمكن أن تعرضك عوامل معينة لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية. وتشمل هذه:

بدانة

الخمول البدني

ضغط دم مرتفع

السكريات غير المنضبطة

ارتفاع مستويات الكوليسترول

التدخين

ضغط

"إذا كان لديك أي من عوامل الخطر هذه وواجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، يجب عليك استشارة طبيب القلب أو الطبيب للحصول على اهتمام فوري. نصح الطبيب في حالة عدم وجود الطبيب أو وجودك بمفردك ، اتصل بالإسعاف.