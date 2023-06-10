للرجال.. 8 أطعمة ضفها لنظامك الغذائي لزيادة هرمون التستوستيرون

كتبت ميرفت رشاد

التستوستيرون هو هرمون يؤثر على جوانب مختلفة من فسيولوجيا الذكور، مثل المزاج ونمو العضلات وقوة العظام، يمكن أن يؤدى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى مشاكل مثل ضعف العضلات والإرهاق، ويُنصح بتناول وجبات متوازنة وصحية تحتوى على مزيج من المغذيات الكبيرة، مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وإليك قائمة الأطعمة التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

8 أطعمة تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون:

1. التونة

من المعروف أن التونة مصدر كبير لفيتامين د، وهو عنصر غذائي ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، وتحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والمعروف أن لها تأثيرات إيجابية على مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

2. صفار البيض

يعد صفار البيض مصدرًا ممتازًا آخر لفيتامين د، وهو عنصر غذائي أساسي فى الجسم لإنتاج هرمون التستوستيرون. كما أنه يحتوى على الكوليسترول، وهو مقدمة لهرمون التستوستيرون، ومع ذلك من الضروري ملاحظة أن بياض البيض يجب أن يؤكل باعتدال، لأن له تأثيرًا سلبيًا على مستويات الكوليسترول فى الدم.

3. الثوم

أظهرت الأبحاث أن للثوم تأثيراً إيجابياً على مستويات هرمون التستوستيرون فى الجسم، فهو يحتوى على مركب يعرف باسم الأليسين، وله تأثير إيجابي على إنتاج هرمون التستوستيرون، كما أن الثوم يقلل من الالتهابات فى الجسم، ما يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا.

4. الرمان

من المعروف أن الرمان يعزز تدفق الدم ويقلل من الالتهابات في الجسم، ما يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

5. السبانخ

السبانخ نبات كثيف المغذيات، ويحتوي على فيتامينات B6 و C و E ، بالإضافة إلى العديد من المعادن الضرورية لإنتاج هرمون التستوستيرون، كما يحتوي على الماغنيسيوم الذي له تأثير إيجابى على مستويات هرمون التستوستيرون.

6. جوز الهند

يحتوي جوز الهند على الدهون الصحية التي توفر مصدر طاقة للجسم وتعزز إنتاج الهرمونات، ويحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) التي يمتصها الجسم بسهولة وتثبت أنها مفيدة لإنتاج هرمون التستوستيرون.

7. العنب

يحتوي العنب على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون ويحسن الصحة العامة.

8. الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل له تأثير إيجابي على مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم، يقلل الالتهاب ويزيد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ، مما يساعد على تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون.