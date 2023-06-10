اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بسنت حميدة تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة هينجلو لألعاب القوى

السبت، 10 يونيو 2023 02:15 م
لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بسنت حميدة تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة هينجلو لألعاب القوى بسنت حميدة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة فى تحقيق إنجاز تاريخى يضاف لسجل الرياضة المصرية وذلك بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى ( هينجلو ) لألعاب القوى المقامة بدولة هولندا، ضمن بعثة المنتخب المصرى لألعاب القوى، حيث نجحت اللاعبة فى إجتياز سباق 200م عدو بزمن قدره 22:41ث، وتحطيم الرقم القياسى المصرى والعربى فى سباق 200م عدو ليسجل باسم اللاعبة.

جدير بالذكر أن اللاعبة بهذه النتيجة تأهلت لبطولة العالم لألعاب القوى فى بودابست بالمجر هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

كما قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول ودوره الفاعل فى إعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى العظيم القادر على رفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية ، كما هنأت أيضاً اللاعبة بسنت حميدة على تحقيقها العديد من الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الإقليمية والعالمية .

 


العاب القوي

اخبار الرياضة

بسنت حميده

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

بسنت حميدة تغيب عن دورة الألعاب العربية لالعاب القوى.. اعرف السبب

الجمعة، 09 يونيو 2023 02:30 م

اتحاد ألعاب القوى: بسنت حميدة تسير بخطى ثابتة نحو حلم أولمبياد باريس

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:15 م

وزير الرياضة يُهنئ بسنت حميدة بذهبية ملتقى هينجلو لألعاب القوى بهولندا

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:21 ص

كابيتانو مصر يواصل اكتشاف المواهب.. بسنت حميدة تكشف سر التربع على قمة الرياضة.. رضا عبد العال للاعبين: أنتم أمل مصر العبوا بشخصياتكم.. فريق حمادة إمام يتغلب على الجوهرى.. وعبد الواحد السيد يخطف لقب الأفضل

الجمعة، 27 يناير 2023 12:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة