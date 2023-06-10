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كيف تحصل على شهادة التخرج من جامعة القاهرة؟.. بالخطوات

السبت، 10 يونيو 2023 04:00 ص
كيف تحصل على شهادة التخرج من جامعة القاهرة؟.. بالخطوات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب انتها امتحانات نهاية العام الجامعى 2022/ 2023، يتساءل الطلاب عن خطوات استخراج شهادات التخرج والإفادة من الكليات، وفيما يلى يقدم اليوم السابع الخطوات التى يجب على طلاب جامعة القاهرة اتباعها لاستكمال متطلبات التخرج:
 
1- إخلاء طرف من مكتبة الكلية
 
2- إخلاء طرف من المكتبة المركزية بالجامعة
 
3- التقدم لإدارة شئون الخريجين بالكلية لسحب الملف
 
4- استخراج بيان نجاح وتقديم طلب بعدد شهادات التخرج المطلوبة ولا يتم توقيع أو اعتماد الشهادة أو بيان النجاح إلا بعد التأكد من استيفاء الطالب لاستمارة 104 بنفسه، وتكون صحيحة مع عدم وجود متأخرات على الطالب 
 
5- أداء الطالب الدورة العسكرية بنجاح وإحضاره إخلاء طرف من التربية العسكرية باجتيازه الدورة
 
6- سداد الطالب الرسوم المقررة إلكترونيا.
 
وهذه الإجراءات المتبعة لاستلام ملف الخريج وهى
- يقوم الخريج بدفع رسوم سحب الملف على رابط خدمات الكلية والدفع إلكترونيا
- يسلم الايصال مع صورة من البطاقة الشخصية ، مع إخلاء الطرف من مكتبة الكلية والمكتبة المركزية
- يتقدم الخريج لقسم الخريجين ويسلم له الملف ، ويقوم بالتوقيع فى سجلات الخريجين باستلامه لملفه
 
 
فيما تواصل كليات جامعة القاهرة، تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023 ،والتى تعقد حضوريا بالكليات وعلى فترات تجنبا لحدوث أى زحام أو تكدس أمام لجان وقاعات الامتحانات، فضلا عن تضمين الامتحانات اسئلة مقالية مع البابل شيت بحسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.

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