أعلن ذلك مكتب رئيس الوزراء الكندى خلال زيارة جاستن ترودو المفاجئة لأوكرانيا اليوم السبت 10 يونيو - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.



وذكر المكتب في بيانه أن كندا ملتزمة بشدة بالرد على الحرب الروسية المستمرة من خلال الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية ولذلك خصصنا 500 مليون دولار كمساعدات دفاعية جديدة لدعم قدرة الأمة على الرد على القوات الروسية.



كما تنص حزمة المساعدة الدفاعية الجديدة على نقل 288 صاروخًا AIM-7 إلى أوكرانيا للاستخدام في أنظمة الدفاع الجوي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستمدد كندا ولاية بعثة اليونيفير للتدريب العسكري حتى عام 2026، والتي تم في إطارها تم تدريب أكثر من 35 ألف جندي أوكراني بالفعل في السنوات الثماني الماضية.