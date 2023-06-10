فرحة عارمة لطلاب العلمى بالإسماعيلية الأزهرية لسهولة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عمت الفرحة على جميع الطلبة والطالبات بالقسم العلمى اليوم من الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في اليوم الثامن لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وعبرت أعداد من الطالبات بعد أداء الامتحان عن سعادتهن لسهولة الامتحان، فيما قال الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط حسب رأى الطلبه والطالبات والبعض انتهي من الإجابة قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت من يوم السبت الماضى.

ووجه الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إلى ضرورة الالتزام و الهدوء فى امتحانات الثانوية الازهرية وتنفيذ الاستعدادات والتدابير التى اتخذت لإجراء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023 م .

وقال بيومى بأنه وجه بضبط تلك اللجان في ضوء تعليمات وضوابط وقرارات المجلس الأعلى للأزهر المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية، والتي تعمل علي ضبط اللجان، وخروج الامتحان بأفضل صورة ، مع توفير الأجواء التي تمكن الطالب من أداء الامتحان بشكل أفضل؛ حرصا علي مصلحته وحصوله علي حقه، والتأكيد علي تنبيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية على الأخذ بكل سبل الأمان والصحه لحماية الطلاب والتشديد على كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

ونبه بيومى على ضرورة الالتزام التام بكراسه تعليمات الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أولا بأول مؤكدًا على الجهد المبذول من كل من فى المنظومة برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.