اليوم السابع
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غلق وتشميع مركز طبي مخالف خلال الحملات التفتيشية المتواصلة ببنى سويف

السبت، 10 يونيو 2023 05:08 م
غلق وتشميع مركز طبي مخالف خلال الحملات التفتيشية المتواصلة ببنى سويف تشميع
بنى سويف هانى فتحى

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 شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ضمن خطة المحافظة الرقابية التى تنفذها فى هذا المجال، وتشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى ومباحث التموين لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى شكوى واستغاثة من بعض المواطنين بأحد الأحياء السكنية بمدينة بنى سويف، من وجود مخلفات طبية لأحد المراكز الطبية الخاصة بالمنطقة مما يهدد حياة السكان بالخطر.

 

وعليه كلف وكيل الوزارة، إدارتى النفايات الطبية الخطرة والعلاج الحر، بعد التنسيق مع مسؤولى البيئة بديوان عام المحافظة وتحت إشراف ومتابعة من اللواء حازم عزت السكرتير العام للقيام بحملة للتحقق من الواقعة، حيث تبين وجود كم كبير من الأكياس تحتوى على نفايات طبية خطرة ملقاة بمركز تجميع للقمامة بجوار المركز، وبالمرور على المركز الطبى تبين عدم وجود عقد للنفايات وانتهاء ترخيص التداول وعدم تطبيق إجراءات فصل النفايات وعدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات.

 

حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الوحدة المحلية لرفع النفايات من مقلب القمامة، فيما قامت إدارة العلاج الحر بإصدار قرار إغلاق للمركز وتشميعه وذلك بعد نقل الحالات المرضية الموجودة بالمركز لأماكن طبية أخرى، وذلك فى حضور الدكتورة هبة صبرى مدير النفايات الطبية الخطرة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، ومن المحافظة : الدكتورة أسماء سامى مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام.

 


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