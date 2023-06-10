طالب بالصف الأول الإعدادى يصمم مشروعاً لإشعال البوتاجاز بالمياه والبنزين.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت النماذج المشرفة للأطفال بمحافظة كفر الشيخ، فمنهم من نبغ فى ألعاب رياضية متعددة، وحصلوا على بطولة الجمهورية ولم يتجاوز عمرهم الـ6 سنوات، ومنهم من ابتكر العديد من الاختراعات المفيدة للمجتمع، ومن بينهم طالب بالصف الأول الإعدادي، توصل لاختراع بإشعال البوتجاز بخلط المياه بالبنزين، لتوفير وسيلة آمنة لا تتعرض للانفجار كما يحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ لأنابيب البوتجاز، وفى نفس الوقت جهاز موفر، مقارنة بالتكلفة الشهرية للبوتاجازات، والطفل سبق تكريمه من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على اختراعه مشروع ضمن مسابقة أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لتنقية دخان المصانع من خلال تدوير المياه المختلط بدخان المصانع ثانى أكسيد الكربون، ومنع تصاعد الدخان، وعقب تدوير المياه الملوث، يتم إنتاج مياه صالحة لرى الزراعات، وكرمه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم على اختراعه الجديد.

قال مروان السيد نصر، الطالب بالصف الأول الاعدادى، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، لـ"اليوم السابع"، إنه منذ عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، فكر فى تصميم مشروع لتنقية دخان المصانع، خاصة أن هناك مصانع بالقرب من قريته، ففكر فى وسيلة لتنقية دخان المصانع، ومنع تصاعده حتى لا يلوث الهواء، وبعد الانتهاء من هذا المشروع، فكر فى اختراع مشروع آخر، يتم فيه اشعال البوتجاز واستخدامه فى طهى الأطعمة وغيرها، دون اللجوء لاستخدام الغاز، فيمكن استخدام هذا الجهاز الذى لا يتكلف 100 جنيه فقط، ونفقات إشعال البوتجاز بالطريقة الجديدة لا تزيد عن 50 جنيه شهرياً ويوفر لربة المنزل 35 جنيه الفرق بين شراء أنبوبة البوتاجاز بـ 85 جنيه.

أضاف مروان، أن الاختراع مكون من قارورة مياه بلاستيكية سعة 5 لتر، وخرطومين، كل خرطوم طوله متر، وشعلة بوتجاز أو شعلتين مكونة من "محبس وفونيه وكوشة مصممة من حديد"، يمكن تصميمها لدى حداد، ويتم توصيل الخرطومين داخل قارورة المياه البلاستيكية، أحد الخراطيم يتم تدليته لآخر القارورة، والثانى يتم تثبيته أسفل غطاء القارورة من الداخل، وماتور أكسجين الذى يستخدمه باعة أسماك الزينة أو مربى الأسماك وسعره لا يتجاوز الـ50 جنيه.

وقال مروان، يتم وضع فى القارورة البلاستيكية 3 لتر مياه ونضع عليهم لتر إلا ربع من البنزين، وتكفى هذه الكمية من المياه والبنزين لإشعال البوتجاز لمدة يومين، وتستخدمه ربة المنزل فى طهى الطعام وكل ما تريد طهيه أو تسخينه، ويمكن تشغيل شعلتين من البوتاجاز مرة واحدة وتكفى كمية المياه والبنزين لتشغيلهما لمدة 48 ساعة.

أضاف مروان، لتشغيل البوتجاز، يتم أولا تشغيل جهاز الأكسجين صغير الحجم، ويتم إشعال الشعلة بكبريت أو ولاعة، فتشعل عين البوتجاز، وتستخدمه ربة المنزل مثل استخدامها البوتاجاز العادى، وهذا الاختراع سيحمى أفراد الأسرة من انفجار أنابيب البوتاجاز، إضافة لتوفير ثمن الاستهلاك الشهرى لأنبوبة البوتاجاز العادية.

وأكد مروان السيد نصر، الطالب بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، أنه أجرى التجربة لليوم السابع، لشرح كيفية استخدام الجهاز، ويوجه الشكر لوالده السيد نصر، حداد بوابات، ولوالدته عواطف عبدالباسط التى شجعته، بالإضافة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذى كرمه على اختراعه السابق للحفاظ على البيئة، إضافة إلى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويوسف فتحى البهنسى، مدير مدرسة شعبانه للتعليم الأساسى، وعبير الصلاحى، توجيه الاقتصاد المنزلى، وعبير الصلاحى، توجيه الاقتصاد المنزلى، وشيماء مكاوى، مدرس الاقتصاد المنزلى، ومصباح محمود مصباح، الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة، ووردة عبدالفتاح، مسؤول الإعلام بالمدرسة.

أضاف مروان، سبق تصميم مشروع صديق للبيئة، مكون من موتور صغير، وخراطيم ومروحة صغيرة، وخزان، وكوع، وشمع يمنع تصاعد الأدخنة بالمصانع، من خلال مضخة مياه، ويتصاعد الدخان خلال خراطيم موصلة لخزان به مياه وبين المضخة والخزان كوع يفصل بينهما، لمزج المياه والدخان، من خلال المضخة، ومن خلال تدوير المياه، يتم تنقية المياه الملوثة بدخان المصانع، وثانى أكسيد الكربون، وتتم مرحلة التنقية بضخ المياه الملوثة بالدخان فى خزان آخر يعيد تنقية المياه الملوث من ثانى أكسيد الكربون يمكن استخدامها لرى النباتات.

وأكد مروان السيد نصر، الطالب بالصف الأول الاعدادى، بمدرسة شعبانة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، أنه عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة مشروعات صديقة للبيئة، وعندما علم معلميه بالمدرسة باختراعه تمت المشاركة فى المسابقة باختراعه مشروع التصدى لتلوث الهواء، من خلال تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع باستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها فى رى الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ (COP 27) الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ، فحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقال مروان، إنه اخترع عدد من الاختراعات الأخرى، منها الرى بالتنقيط بعنوان "البيئة النظيفة"، والمشروع مكون من ماكيت لمصنع وعمارة سكنية يقطن بها العمال، ومنزل للطيور، وقطعة زراعية بها خضروات، وجهاز الرى بالتنقيط، مكون من موتور ومروحة وعدد من الخراطيم بها ثقوب صغيرة للتنقيط، وخزان يتم ضخ المياه منه، لرى النباتات بدلا من رى المحاصيل بالغمر.