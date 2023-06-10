ضبط 126 طربة حشيش في حملات أمنية بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ففي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزتهم 126 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول .

وفي مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى .

وضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق وبحوزتها كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول .

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك وبحوزته 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول .

وفي مديرية أمن مطروح، ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول .

وبمديرية أمن الغربية، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة نبروة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الحشيش– 8000 قرص مخدر لعقار"الكبتاجون" – 13 قرص مخدر لعقارى "أوكسى ، الترامادول" – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – سيارة – 4 هواتف محمولة – 2 قطعة سبيكة ذهبية.

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وبمديرية أمن أسيوط، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن قنا، تم ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته 185 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وفي منطقة السحر والجمال، تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.