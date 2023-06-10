ضبط وتحرير 53 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات بشوارع مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية لضبط المخالفين، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهى بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام بالشارع.

واستهدفت الحملة ميدان مسجد العتيق وشارع التحرير وشارع الشبان المسلمين وشارع الشهيد عبد الرحمن وشارع مستشفى حورس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر وهي عدد 9 محاضر إشغال طريق، و2 محضر بائع متجول، و4 محضر نظافة عامة، و10 حالات ضبط للباعة الجائلين، و28 محضر إزالة ادارية، وتمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، موضحاً إنه شارك في الحملة التى نجحت فى ضبط وتحرير 53 محضر ومخالفة متنوعة، كل من نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومسؤول الإشغالات بالمركز.

وكانت قد قد كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 4 حالات إزالة تعدي بالبناء فى المهد على الأراضي الزراعية، والحالات التى تمت إزالتها جاءت كما يلي:- (الحالة الأولى إزالة بارمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة قواعد خرسانية على مساحة 175 متر - والحالة الثانية إزالة بقرية المراعزة الشرقية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 مترا، أما الحالة الثالثة إزالة بمدينة ارمنت الوابورات بحوض الشروة وكانت بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 متر.

أما الحالة الرابعة فقد كانت إزالة بمدينة أرمنت الوابورات بحوض الـ125 إصلاح زراعي، والتى جاءت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر، وتم التحفظ على مواد البناء، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث شارك في الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز وفني التنظيم بالادارة الهندسية، ومشرفي الإدارة الزراعية بأرمنت ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.