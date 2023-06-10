اليوم السابع
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ضبط المتهم بمضايقة سيدة بمنطقة الأزبكية بعد تداول فيديو الواقعة

السبت، 10 يونيو 2023 11:30 ص
ضبط المتهم بمضايقة سيدة بمنطقة الأزبكية بعد تداول فيديو الواقعة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.
 
 
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لمضايقته (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.
 
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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