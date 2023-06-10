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شون وصوامع المنيا تستقبل 426 ألف طن قمح بجميع المراكز

السبت، 10 يونيو 2023 04:14 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 426 ألف طن قمح بجميع المراكز توريد القمح
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم السبت بلغ 426 ألف طنا من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتاً إلي ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.
 

محصول القمح

توريد القمح

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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