شحن 38 ألف طن كلينكر و 40 ألف طن أسمنت من ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم السبت، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد

استقبلت أرصفة الميناء ببورسعيد، السفينة SPAR SPICA القادمة من تركيا لتحميل 38 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار، وتم استقبال السفينة ROAD RUNNER القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن أسمنت إلى غانا .

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام، ووصل الميناء السفينة ILHAN BAYRAK وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.