اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يونيو 2023 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شحن 38 ألف طن كلينكر و 40 ألف طن أسمنت من ميناء شرق بورسعيد

السبت، 10 يونيو 2023 02:44 م
شحن 38 ألف طن كلينكر و 40 ألف طن أسمنت من ميناء شرق بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم السبت، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد
 
استقبلت أرصفة الميناء ببورسعيد، السفينة SPAR SPICA القادمة من تركيا لتحميل  38 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار، وتم استقبال  السفينة ROAD RUNNER  القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن أسمنت إلى غانا .
 
على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام، ووصل الميناء السفينة ILHAN BAYRAK وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء. 
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
 
جانب من سفينة الموانئ
جانب من سفينة الموانئ

سفينة
سفينة

مستلزمات منظفات ومستحضرات مجهولة المصدر
مستلزمات منظفات ومستحضرات مجهولة المصدر
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

الصيف في بورسعيد بدأ.. الشواطئ تستقبل المصطافين وإيجار الكرسى على البحر بـ10 جنيهات فقط

السبت، 10 يونيو 2023 08:00 ص

الحماية المدنية تُسيطر على حريق سيارة فى بورسعيد

السبت، 10 يونيو 2023 06:21 ص

إصابة شقيقتين إثر سقوطهما من مرتفع بمجمع المطاعم فى بورسعيد

الجمعة، 09 يونيو 2023 09:46 م

"بورسعيد" تبدأ الصيف مبكرًا.. استقبال المصطافين على شاطئ البحر الأبيض بالمئات.. والكرسى بـ10 جنيهات فقط على المياه مباشرةً.. والأسرة تقضى اليوم بـ50 جنيها.. و110 كافتيريات تقدم خدماتها على الشاطئ.. فيديو وصور

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة