اليوم السابع
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روسيا: العدل الدولية ترفض طلب واشنطن المشاركة بـ"الإبادة الجماعية" المرفوعة ضدنا من أوكرانيا

السبت، 10 يونيو 2023 07:18 م
روسيا: العدل الدولية ترفض طلب واشنطن المشاركة بـ"الإبادة الجماعية" المرفوعة ضدنا من أوكرانيا لافروف
أ ش أ

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رفضت محكمة العدل الدولية طلبا أمريكيا بالتدخل في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتهمها فيها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الشعب الأوكراني.
 
وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن محكمة العدل الدولية استجابت لطلب روسيا، ورفضت بالإجماع الموافقة على طلب الولايات المتحدة المشاركة في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد موسكو بموجب اتفاقية "الإبادة الجماعية".
 
وأضافت أنه خلال نظر المحكمة في الطلب الروسي، اضطرت رئيسة المحكمة الأمريكية جوان دونوجو للتنحي عن مهامها.

لافروف

روسيا

أوكرانيا

العدل الدولية



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