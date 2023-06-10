رئيس مدينة الزينية بالأقصر يعلن غلق مدخل قرية الصعايدة بالمدامود بحرى 4 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه فى ضوء التنسيق مع شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، وبناء على سير أعمال شركة المقاولون العرب المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية، فإنه سيتم تنفيذ أعمال الصرف الصحى لوصلة خط طرد الـ710 مللى بداية من كوبري الصعايدة حتى خط الديكوفيل على مساحة 120 متر تقريباً.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه بناءاً على ذلك سوف يتم غلق مدخل الصعايدة بالمدامود بحرى والمناطق المتاثرة لهذا الغلق، وذلك نتيجة هذه الأعمال هي نجع الصعايدة بالمدامود بحرى، مشيراً إلى أنه على السيارات إتخاذ الطريق البديل وهو مدخل العطيات بالمدامود قبلى، مروراً بنجع على زيدان ونجع الجروات والمعهد الدينى ثم نجع الصعايدة بالمدامود بحري.

وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه بخصوص حركة السير لباقي النجوع بالقرية وهى نجع الناصرية والخلاليف وعلى عرنوط وال عبدالهادى ونجع جاد الكريم، سوف يتم التحرك والسير بمدخل كوبري غالب مرورا بالطريق الجانبية الكرنك الشرقية ومرشح المياه بالمدامود بحرى حتى آخر نجع جاد الكريم وباقى النجوع المجاورة، على أن يتم غلق الطريق بدءاً من غداً الأحد 11 يونيو 2023، وتستمر لمدة أربعة أيام لحين الإنتهاء من هذه الأعمال.

وكان قد إلتقى العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، مع عدد من أهالى قرية الصعايدة لبحث شكواهم ومطالبهم، والتي شملت مشكلة الصرف الصحي ورصف الطرق وإعادة معاينة الوحدة الصحية المغلقة بقرار وزارة الصحة، حيث ناشد الجمعيات الخيرية بالصعايدة وباقي القرى، بضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة في أعمال النظافة والتجميل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأكد رئيس مدينة الزينية، خلال لقائه مع الأهالى على أنه سيتم مخاطبة المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لسرعة الإنتهاء من توصيل مسافة 250 متر المتبقية من خطوط الصرف الصحي والتي تصل بين محطات العشي والصعايدة والزينية بحرى، وذلك لسرعة رصف الطرق، حيث وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المركز لعمل تقرير لرفعه لوكيل وزارة الصحة بالأقصر لمخاطبة وزارة الصحة لإعادة معاينة الوحدة الصحية المغلقة.