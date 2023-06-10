رئيس غرفة الحرف اليدوية يبحث دعم العلاقات الثنائية مع "مركز تحديث الصناعة"

كتب - إسلام سعيد

بحث حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات التعاون مع مركز تحديث الصناعة، حيث أكد العادلي على الدور المهم الذي يقوم به المركز لتوفير مزايا عديدة لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الحرف اليدوية والعاملين بالقطاع الأكبر في مصر من حيث العمالة ودعمة للاقتصاد الوطني، حيث جاء اللقاء لدعم العلاقات الثنائية بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة أحد شركاء النجاح للقطاع.

وأكد العادلي خلال لقائة بدعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة ساهم في الفترة الماضية في توفير التصميمات الخاصة بقطاع الحرف اليدوية في العديد من الحرف، بالإضافة إلي توفير تدريب وتأهيل للحرفيين بالقطاع، مما ساهم في زيادة مشاركة الحرفيين في المعارض الخارجية، مشيراً إلي أن اللقاء بحث سبل استكمال الدور المهم والتعاون بين غرفة الحرف اليدوية ومركز تحديث الصناعة.

وأوضح "العادلي"، أن غرفة الحرف اليدوية، تتواصل مع كافة شركاء النجاح في العديد من القطاعات والوزرات الحكومية والجهات الخاصة لتوفير تمويل – تأهيل – تدريب – لكافة الحرفيين في القطاع بمختلف مجالاتهم، مضيفاً" أن الغرفة تتحمل علي عاتقها مسئولية كبيرة في ظل ضعف التمويل بالقطاع، رغم أن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي يولون أهتمام بالغ بالحرف اليدوية بصورة كبيرة، الجدير بالذكر، أن اللقاء حضرة سمير فهمي زقزوق - عضو مجلس إدارة، وسامح عبدالعال رئيس شعبة الحلى و الأحجار، وممدوح الشربيني المدير التنفيذي.