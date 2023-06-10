رئيس جامعة القناة يتابع سير امتحانات نهاية العام

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بصفة دائمة، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة اليوم لمتابعة سير أعمال الامتحانات من داخل اللجان والاطمئنان على مدى انتظامها بكليتي التجارة والزراعة.

ورافقه خلالها بكلية التجارة الدكتورة سلوى فراج عميد الكلية و الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد أبو العلا المنسق العام للبرامج المميزة بالكلية.

كما رافقه فى كلية الزراعة الدكتور محمد ياسين عميد الكلية و الدكتور محمد الحماحمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتي التجارة و الزراعة وانتظام حضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، واطمأن خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وتابع رئيس الجامعة مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على الالتزام بالقواعد المعلنة للتواجد داخل اللجان بالنسبة إلى الطلاب، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الملائمة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفى نهاية الجولة أكد مندور إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا للمواعيد المقررة لها.