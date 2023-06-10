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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

السبت، 10 يونيو 2023 01:33 م
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، لبحث الأزمة الأوكرانية - الروسية مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وفي تصريحات سابقة، قال جاستن ترودو، ، إن بلاده ستدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك، وبقدر ما هو ضروري في أزمتها مع روسيا.

والأسبوع الماضي، أعلنت كندا، أنها ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أمريكي) لدعمها في مواجهة القوات الروسية وستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.

حينها أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند عن المساعدات، التي تأتي إضافة إلى عتاد عسكري بقيمة 600 مليون دولار كندي تبرعت به كندا أو أرسلته إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير .

 


رئيس الوزراء الكندي

جاستن ترودو

كييف

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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