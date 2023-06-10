اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية: الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفنون والإبداع

السبت، 10 يونيو 2023 02:28 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية: الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفنون والإبداع الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل "الكنيسة ترنم"، لرابطة الإنجيليين بمصر التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان "أنا هو القيامة والحياة"، وذلك بمشاركة فريق الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي. 
 
وخلال كلمته وجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى خدمة الكنيسة ترنم تحت إدارة الشيخ سامي سعيد، والموسيقار العالمي المبدع ناير ناجي، الذي قدم نموذجًا متميزًا لخدمة الكنيسة، وفريق "الكنيسة ترنم" هو خدمة حقيقية مؤثرة للكنيسة والمجتمع المصري.
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفنون والإبداع، كما قدم تجربة رائدة في الحرية والإبداع، والحرية تفجر الطاقات الجديدة وتعطي آمالًا كبيرة ومساحات جديدة".
 
وقدم فريق الترانيم والأوركسترا لخدمة "الكنيسة ترنم" عددًا من الترانيم المتنوعة، وذلك بحضور  عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب والشورى، وقيادات ورموز الطائفة الإنجيلية والشعب الإنجيلي بمصر.
 
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