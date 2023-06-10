ذا هيل: دعوات لترامب بإنهاء حملته لانتخابات 2024 بعد توجيه 37 تهمة ضده

كتبت رباب فتحى

دعا جون بولتون ، مستشار الأمن القومي الأمريكى السابق دونالد ترامب، الرئيس السابق إلى إنهاء حملته الرئاسية للوصول للبيت الأبيض فى 2024 بعد إصدار لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة ضده، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وغرد بولتون أمس الجمعة أن التهم الجنائية تتراكم ضد ترامب وأنه سيدعم سيادة القانون بدلاً من انتهاكها إذا كان يؤمن حقًا بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد.

وقال إن دونالد ترامب عليه الانسحاب فورًا كمرشح للرئاسة، لافتا إلى أن " التهم الجنائية تتراكم حوله. إذا دافع ترامب حقًا عن سياسات أمريكا أولاً ، فإنه سيدعم سيادة القانون بدلاً من الاستهزاء بها باستمرار. انسحب الآن! ".

كان بولتون ، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لترامب لمدة عام تقريبًا وسفيرًا لدى الأمم المتحدة خلال إدارة جورج دبليو بوش ، قد انتقد بشدة رئيسه السابق ، وأخبر شبكة CNN مؤخرًا أن ترامب تسبب في "ضرر هائل" للبلاد و الحزب الجمهوري.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام ضد ترامب يوم الجمعة ، وكشفت أنه قد وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس، إلى جانب ست تهم أخرى.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيق في الوثائق السرية والحساسة التي تم نقلها إلى ممتلكاته في مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض له دوافع سياسية.

وتمثل القضية المرفوعة ضد ترامب المجموعة الثانية من التهم التي يواجهها بعد أن وجهت إليه 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في وقت سابق من هذا الربيع. وتنبع الاتهامات من مدفوعات دفعها محاميه السابق ، مايكل كوهين ، إلى نجمة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز حتى تظل صامتة بشأن علاقة زعمت أنها أقامتها مع ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.