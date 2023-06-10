خلى بالك.. 3000 جنيه غرامة إقامة شوادر الأضاحى فى شوارع الجيزة دون تصريح

كتبت مرام محمد

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستعدادات المواطنين للاحتفال وذبح الأضاحي، كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن عقوبة إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية لأضاحي العيد في الشوارع الرئيسية والطرق العامة والميادين دون الحصول على تصريح.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحافظة تحظر إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية الحية لأضاحي العيد، في الشوارع الرئيسية والميادين بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد على أن قرار الحظر يهدف إلى الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتلافي المخالفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار إلى أنه حال الموافقة على إقامة شوادر بيع الأغنام والماشية الحية لأضاحي العيد يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة، وذلك بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وأكد أنه في حالة المخالفة وإقامة شادر لبيع الأغنام دون الحصول على تصريح، يتعرض المُخالف للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه غرامة مخالفة إقامة شادر لبيع الأغنام دون تصريح نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى أصله.