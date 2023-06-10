خبراء الأدلة الجنائية يعاينون مسرح جريمة قتل شاب وتقطيع جثته فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لمسرح جريمة قتل شاب على يد صديقه، بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، حيث استدرج المتهم، الضحية إلى شقته، واعتدى عليه بسلاح أبيض، ثم بدأ في تقطيع جثته، وتخلص من الأشلاء بعدة مناطق.

وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليه، كما تم معاينة الشقة، والتحفظ على سلاح الجريمة، لإعداد تقرير تمهيدا لضمه لتحقيقات النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من الجيران، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اختفاء أحد الأشخاص، ووجود شبهة جنائية في اختفاءه، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تعرض للقتل على يد صديقه، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وذكر المتهم أنه قتله وقطع جثته، وتخلص من الأشلاء، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.